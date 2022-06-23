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أنباء عن محاولة اغتيال رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني
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أنباء عن محاولة اغتيال رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني

أنباء عن محاولة اغتيال رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني
٠٦:١:٠٣ ص، الخميس، ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٣ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وسائل إعلام إيرانية، أن هناك أنباء غير مؤكدة عن محاولة اغتيال حسين طائب، رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري.

وأوضحت نقلًا عن مصادر، أن أنباء وردت تُفيد بنقل حسين طائب إلى المستشفى بعد تعرضه لمحاولة اغتيال.

وأشارت إلى أن رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري، تم عزله من منصبه مؤخرًا، قبل تعرضه لمحاولة اغتيال، وأنه الآن يخضع للعلاج داخل احدى المستشفيات إثر إصابات بالغة.

ويُعرف “طائب” الذي ولد عام 1963 في طهران، بتاريخه الطويل من القتل والتنكيل، حيث تتهمه المعارضة الإيرانية بأنه مصمم خطط القتل ومؤامرات المافيا في نظام ولاية “الفقيه”، حسب “العربية”

يذكر أن طائب كان قائدًا سابقًا للقوات الشعبية شبه العسكرية “البسيج”، ثم نائبًا لوزير المخابرات في الحرس الثوري، وفي عام 2019 تمت ترقيته من نائب وزير المخابرات إلى رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري، حتى وردت أنباء عن محاولة اغتياله اليوم، في ظروف غامضة، حيث لم تكشف السلطات الإيرانية أي معلومات حول ما جرى، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.

الكلمات الدلالية:
إيران الحرس الثوري الإيراني حسين طائب محاولة اغتيال

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