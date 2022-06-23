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توضيح مهم من “الغذاء والدواء” بشأن منتجات “شبيه”
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توضيح مهم من “الغذاء والدواء” بشأن منتجات “شبيه”

توضيح مهم من “الغذاء والدواء” بشأن منتجات “شبيه”
٠٦:١:٤٥ ص، الخميس، ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٣ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير

أكدت هيئة الغذاء والدواء، أن منتجات الحليب أو الجبنة التي يُطلق عليها “شبيه” آمنة، وكل المواد المستخدمة في هذه المنتجات تخضع للوائح الفنية والمواصفات الصادرة من الهيئة.

وأوضحت الهيئة في انفوجراف نشرته عبر صفحتها على “تويتر”، أن منتجات شبيه هي التى يتم فيها الاستبدال الكلي أو الجزئي لدهن الحليب بالزيوت النباتية؛ لأنها أقل تكلفة من دهن الحليب مما يؤثر في انخفاض السعر النهائي للمنتج.

وشددت على أن منتجات شبيه مثل (شبيهة القشطة، شبيه الحليب المبخر، شبيهة الجبنة) آمنة.

وأوضحت هيئة الغذاء سر الإلزام بتسمية هذه المنتجات “شبيه”، قائلة:” لزيادة تمكين المستهلك من اختيار المنتجات الأنسب له بكل سهولة ويسر، لافتة أن كل المنتجين ملزمين بذكر كافة مكونات المنتج ومعلومات البطاقة الغذائية على العبوة الخارجية للمنتج.

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