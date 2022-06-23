من يحج مفردًا هل عليه أضحية.. وما الفرق بينها وبين الهدي؟ “الخثلان” يُجيب

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قال عضو هيئة كبار العلماء الشيخ د. سعد الخثلان: إن من يحج مفردًا ليس عليه هدي، ولكن الأضحية تكون مشروعة في حقه.

وأوضح أن الأضحية تُشرع للحاج المفرد، كما هي مشروعة في حق غير الحاج، مؤكدًا أن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن الأضحية” كما تُشرع في حق غير الحاج، فإنها تُشرع في حق الحاج”، وذلك لعموم الأدلة.

وأضاف خلال لقاء له على قناة الرسالة، أن الحاج المفرد “الذي ليس معه أهله”، إذا أراد أن يضحي، فإما أن يضحي في مكة أو يُوكل أهله في ذبح أضحيته، وهذا هو الأفضل.

وعن الفرق بين الأضحية والهدي وأن هناك حجاجًا يختلط عليهم الأمر بخصوص الأضحية والهدي، أكد أن بعض أهل العلم يروا أن الحاج يكفيه الهدي عن الأضحية، وأن البعض الآخر يرى أن الحاج كما يُشرع له الهدي فإنه تُشرع له الأضحية، وهذا هو القول الراجح عند جمهور العلماء لعموم الأدلة.