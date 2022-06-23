“سكني”: يحق للأسرة الاستفادة مرة واحدة من الخيارات السكنية

تواصل- فريق التحرير

أوضح برنامج سكنى، أنه يحق للأسرة الاستفادة مرة واحدة من الخيارات السكنية سواء من خلال برنامج سكني أو صندوق التنمية العقارية.

جاء ذلك في رد البرنامج على سؤال أحد المواطنين بشأن استفادة الأسرة أكثر من مرة من الدعم السكني، يقول فيه: “استفسار!! اللي أخذ وحدة سكنية جاهزة مستخدمة هل يستطيع أن يأخذ باقة تجديد المسكن؟؟”.

وأعلن البرنامج، مساء الأربعاء، إطلاق 5 باقات دعم مالية اختيارية تتيح للمستفيد الحصول على إجمالي مبلغ الدعم بقيمة 100 ألف ريال.

وأكد البرنامج، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن الدعم المالي المقدم غير مسترد عند توقيع العقد التمويلي.

وتشمل باقات سكني الجديدة ما يلي:

1- باقة الدعم المقدم.

2- باقة الإيجار.

3- باقة الأثاث.

4- باقة البناء الذاتي.

5- باقة تجديد المسكن.

ولفت برنامج سكني إلى أن التقديم على الباقات، من خلال موقع وتطبيق سكني الإلكتروني ضمن قائمة من الخيارات المتنوعة.