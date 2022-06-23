خدمة اليوم.. 4 خطوات تساعدك على التسجيل في برنامج حساب المواطن

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن خدمة التسجيل في برنامج حساب المواطن، أصبحت متاحة كخدمة إلكترونية للجميع، حيث تتيح استقبال طلبات التسجيل والتواصل مع المستفيدين، الأمر الذي يُمكّن رب الأسرة من إنشاء حساب عبر البوابة الإلكترونية.

وأضافت أن برنامج حساب المواطن، أنشئ لتوفير الحماية الاجتماعية للأسر في المملكة، من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع من الإصلاحات الاقتصادية المختلفة، والتي قد تسبب عبئًا إضافيًا على بعض فئات المجتمع.

وأشارت إلى أن البرنامج يُعد توجيهًا للمنافع الحكومية للفئات المستحقة لها بما يؤدي إلى تشجيع الاستهلاك الرشيد، ويضمن توجيه الدعم بشكل فعال للفئات المستحقة، حيث سيتم توفير الدعم الحكومي بشكل نقدي يحول مباشرة للمستفيدين المستحقين.

وقالت إنه يمكن للمستفيدين التسجيل في برنامج حساب المواطن عن طريق هذه الخطوات:

1 – أنشئ حسابًا عبر البوابة الإلكترونية.

2 – أدخل المعلومات المطلوبة الخاصة بك وبتابعيك.

3 – أرفق المستندات اللازمة.

4 – إتمام التسجيل ويتم الإشعار برقم المعاملة.

* خدمة العملاء:

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية، والتي تبدأ من الساعة الـ 7:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:30 مساءً، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا رقم “19911”، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى، وأوضحت أن التواصل مع فريق الدعم يكون عن طريق البريد الإلكتروني: ( اضغط هنا )