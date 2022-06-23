الخميس، ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٣ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
تستهدف 128 منظمة في 12 دولة.. قراصنة روسيا يهاجمون حلفاء أوكرانيا
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تستهدف 128 منظمة في 12 دولة.. قراصنة روسيا يهاجمون حلفاء أوكرانيا

تستهدف 128 منظمة في 12 دولة.. قراصنة روسيا يهاجمون حلفاء أوكرانيا
٠٦:١:٢٤ ص، الخميس، ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٣ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

حذرت شركة مايكروسوفت، من أن قراصنة روس بدأوا في شن هجمات إلكترونية واسعة النطاق على حلفاء أوكرانيا من الدول الغربية.

وكشفت عملاق التكنولوجيا الأمريكية عن هجمات إلكترونية ضد 128 منظمة في 42 دولة مختلفة خارج أوكرانيا، وأفادت أن القراصنة يستهدفون أجهزة الكمبيوتر الحكومية في الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلنطي “الناتو” على وجه الخصوص، مضيفة أنه رغم أن الهدف الرئيس لهم هو أمريكا.

ونجح القراصنة في اختراق 29% من الشبكات التي حاولوا مهاجمتها، مضيفة أنه في ربع الهجمات الناجحة على الأقل تم الاستيلاء على البيانات.

وفي الوقت ذاته، أكدت مايكروسوفت أن روسيا هاجمت البنية التحتية التكنولوجية لأوكرانيا بكل من الهجمات الإلكترونية والصواريخ منذ بداية الحرب، ومع ذلك قالت إن أنظمة الكمبيوتر في البلاد أثبتت أنها مرنة للغاية في مواجهة مثل تلك الهجمات، وأن الفضل في ذلك يرجع إلى حد كبير إلى التدابير الاحترازية.

كان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قال في وقت سابق، إن المعلومات الاستخباراتية تؤكد حدوث “هجوم إليكتروني روسي متزايد خلال الأيام القادمة”، وأن الولايات المتحدة تعتقد أن “الحكومة الروسية تبحث خيارات”، مضيفًا أن روسيا “تبحث” تنفيذ هجوم إلكتروني ضد الولايات المتحدة، لكن واشنطن سوف تستخدم “كل أداة” لمنع مثل ذلك التحرك والرد عليه، وفقًا لـ”BBC”.

الكلمات الدلالية:
أوكرانيا حلف الناتو دول أوروبا شركة مايكروسوفت هجمات إلكترونية

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