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بالفيديو.. مدينة حجاج أبو عجرم تستقبل طلائع الحجاج العراقيين

بالفيديو.. مدينة حجاج أبو عجرم تستقبل طلائع الحجاج العراقيين
٠٥:١:٢٣ ص، الخميس، ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٣ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

استقبلت مدينة حجاج أبو عجرم في منطقة الجوف، اليوم، طلائع حجاج بيت الله وضيوف الرحمن من العراقيين.

ووصلت طلائع الحجيج إلى المدينة التي تُعد واحدة من محطات حجاج بيت الله الحرام، القادمين من العراق وبلاد الشام، مستقبلة إياهم بحزمة من الخدمات التي تترجم رسالة المملكة، “بسلام آمنين”.

وأوضح محافظ دومة الجندل طلال التمياط، أنه تم، اليوم، استقبال طلائع الحجيج من العراق، وذلك بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف، أمير منطقة الجوف، وحرصه الدائم على تقديم جميع ما يلزم الحاج من خدمات، حتى وصوله آمنًا إلى المشاعر المقدسة.

وأكد أحد الحجاج العراقيين، أن الخدمات ممتازة وأن الجميع استقبلهم بالحفاوة والورود، وأن طلائع الحجاج العراقيين شعروا منذ وصولهم بالسعادة، خاصة العناية بكبار السن، حيث تم تهيئة العربات والكراسي المتحركة لهم، مع انتشار الفرق الطبية في كل مكان.

وتم تهيئة هذه المدينة بمخيمات للمبيت، وتشجير داخلي للمرافق، وشبكة ممتازة من الطرق، مع مضخات الرذاذ من أجل تنظيف الأجواء، وتشارك في ثنايا المدينة جهات صحية وخدمية وإرشادية وتطوعية، سعيًا لتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله.

الكلمات الدلالية:
أبو عجرم الحجاج العراقيين مدينة حجاج أبو عجرم منطقة الجوف موسم الحج

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