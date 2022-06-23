3 خطوات تمكّن طفلك من الاستفادة بتطبيق “صحتي”

أوضحت وزارة الصحة كيفية الاستفادة من تطبيق “صحتي” في تقديم الخدمات الصحية للأطفال من أجل حياة صحية وسليمة.

وشددت الوزارة، في منشور عبر صفحتها على “تويتر”، على ضرورة استفادة الأطفال من جميع الخدمات الصحية، وأنه يمكن للمواطن تحميل التطبيق وإضافة طفله بكل سهولة عبر خدمة التابعين على تطبيق صحتي.

وحددت الوزارة 3 خطوات لإضافة الأطفال كالتالي:

1- اضغط على إضافة تابع من صفحة التابعين.

2-حدد نوع العلاقة للتابع المضاف ثم اضغط التالي.

3- أدخل رقم هوية بطاقة التابع وتاريخ الميلاد لإضافة تابع ثم الضغط على تحقق.

تطبيق صحتي من أهم التطبيقات الإلكترونية التي تم الإعلان عنها من وزارة الصحة، وهو من تطبيقات الخدمات الإلكترونية التي تُقدم للمواطنين، ويتم من خلاله متابعة أهم الأخبار والمعلومات الصحية بشكل دائم ومستمر، ويقدم أيضًا العديد من الخدمات الصحية بشكل إلكتروني للحفاظ على الحالة الصحية للمواطنين.