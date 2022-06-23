حساب المواطن: لا يحق رفع تسجيل جديد قبل البتّ في الطلب السابق

تواصل- فريق التحرير

أوضح برنامج حساب المواطن، أنه تم تعليق استقبال أي طلب جديد للمتقدمين لحين البت في الطلبات الأولى المقدمة.

جاء ذلك في رد البرنامج عبر حساب “خدمة المستفيدين”، على سؤال مغرد قال فيه “اللي حسابه موقف يقدر يسجل من جديد؟”.

وأجاب البرنامج بقوله “أهلا بك، تم تعليق استقبال أي طلب جديد للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن ، نسعد بخدمتك”.

يذكر أن برنامج حساب المواطن، أعلن أمس الأربعاء، صدور نتائج الأهلية للدورة 56 (شهر يوليو 2022).

وبين البرنامج أنه يمكن التحقق من الأهلية من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية.

وكان برنامج حساب المواطن، قد أودع قبل أيام، 1.8 مليار ريال مخصص دعم شهر يونيو للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

وبلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الخامسة والخمسين 10.2 مليون مستفيد وتابع.