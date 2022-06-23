“الأرصاد” يتوقع: سحبًا ممطرة على جازان وعسير ورياحًا وأتربة على المدينة المنورة

تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة.

وأوضح أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كيلو متر في الساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، شمالية إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي، وجنوبية شرقية إلى شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-30 كيلو متر في الساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

كما أصدر المركز تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية، وارتفاعًا في الأمواج، وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظات ينبع وينبع النخل والرايس، مشيرًا إلى أن الحالة تبدأ الساعة العاشرة صباحًا، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.