الخميس، ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٣ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
“الأرصاد” يتوقع: سحبًا ممطرة على جازان وعسير ورياحًا وأتربة على المدينة المنورة
اندلاع حريق في طائرة ركاب لدى هبوطها بمطار ميامي الأمريكية
مقتل 500 عسكري أوكراني بضربة روسية في نيكولايف
بعد 10 أشهر من سقوطه في النهر.. رجل يعثر على هاتفه وكانت المفاجأة!
حيلة ماكرة.. بطاطا محشوة بالكوكايين (فيديو)
شائعات عن فوائد «الثوم اليمني».. حافظوا على أموالكم واحذروا بائعي الأوهام

أحدث الأخبار

“الأرصاد” يتوقع: سحبًا ممطرة على جازان وعسير ورياحًا وأتربة على المدينة المنورة

“الأرصاد” يتوقع: سحبًا ممطرة على جازان وعسير ورياحًا وأتربة على المدينة المنورة
٠٤:١:١٦ ص، الخميس، ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٣ يونيو ٢٠٢٢
0

تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة.

وأوضح أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كيلو متر في الساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

 فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، شمالية إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي، وجنوبية شرقية إلى شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-30 كيلو متر في الساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

كما أصدر المركز تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية، وارتفاعًا في الأمواج، وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظات ينبع وينبع النخل والرايس، مشيرًا إلى أن الحالة تبدأ الساعة العاشرة صباحًا، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

الكلمات الدلالية:
الأرصاد المدينة المنورة جازان حالة الطقس رياح وأتربة سحب رعدية عسير

مواد ذات صلة

المزيد
خادم الحرمين يستقبل عدداً من الأمراء وجموعاً من المواطنين

خادم الحرمين يستقبل عدداً من الأمراء وجموعاً من المواطنين

منذ 7 سنوات
«الدفاع المدني» يعلن انتهاء خطته لتصعيد ضيوف الرحمن إلى «عرفة» بنجاح (صور)

«الدفاع المدني» يعلن انتهاء خطته لتصعيد ضيوف الرحمن إلى «عرفة» بنجاح (صور)

منذ 6 سنوات
المفتي: لم أقرأ “ساند”.. وسأنظر فيه

المفتي: لم أقرأ “ساند”.. وسأنظر فيه

منذ 8 سنوات
مقتل 5 جنود بالجيش اللبناني في اشتباكات قرب الحدود مع سوريا

مقتل 5 جنود بالجيش اللبناني في اشتباكات قرب الحدود مع سوريا

منذ 7 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *