الخميس، ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٣ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
«الغذاء والدواء» تُعاين واردات بعثات الحج والمستلزمات الطبية مع الحجاج
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«الغذاء والدواء» تُعاين واردات بعثات الحج والمستلزمات الطبية مع الحجاج

«الغذاء والدواء» تُعاين واردات بعثات الحج والمستلزمات الطبية مع الحجاج
٠٤:١:٤١ ص، الخميس، ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٣ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

تفقد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، الدكتور هشام بن سعد الجضعي، الأعمال الرقابية وآلية فسح الأغذية والأدوية والمنتجات الطبية، بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، إلى جانب الاطلاع على البرامج التوعوية المُقدمة في جناح الهيئة بالمطار لحجاج بيت الله الحرام، وآخر استعدادات فرع الهيئة بالمنطقة.

وضمن أعمالها في موسم الحج، عاينت “الغذاء والدواء” واردات بعثات الحج الطبية والمستلزمات الطبية مع الحجاج عبر منفذ مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة للتأكد من سلامتها، كما تشارك مع الجهات الحكومية في أعمال التفتيش لضمان سلامة المنتجات الغذائية، والتفتيش على مصانع ومستودعات الأغذية، إضافةً إلى الرصد والتقصي لأي منتجات مخالفة قد تسوق أو يتم تداولها خلال موسم الحج.

وتقيم هيئة الغذاء والدواء جناحًا توعويًا للحجاج في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، يضم وسائل إرشادية ومواد مطبوعة ومرئية ومسموعة بـ12 لغة لتوعية حجاج بيت الله الحرام بما يضمن لهم سلامة الغذاء والدواء والأجهزة الطبية.

وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة مواصلة  تنفيذ خطتها الرقابية والتوعوية في موسم حج هذا العام 1443هـ، وذلك ضمن الجهود المبذولة من القيادة الرشيدة لتسخير الإمكانات كافة وتقديم أفضل الخدمات لضيوف بيت الله الحرام.

الكلمات الدلالية:
البعثات الطبية المستلزمات الطبية معاينة واردات بعثات الحج موسم الحج هيشة الغذاء والدواء

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