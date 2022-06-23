الخميس، ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٣ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
اندلاع حريق في طائرة ركاب لدى هبوطها بمطار ميامي الأمريكية
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اندلاع حريق في طائرة ركاب لدى هبوطها بمطار ميامي الأمريكية

اندلاع حريق في طائرة ركاب لدى هبوطها بمطار ميامي الأمريكية
٠٤:١:٢٥ ص، الخميس، ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٣ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم، أن حريقًا اندلع في طائرة ركاب وذلك أثناء هبوطها بمطار ميامي في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضحت وكالة الطيران الفيدرالي الأمريكي، أن الحادث وقع أثناء هبوط الطائرة في مطار ميامي الدولي بولاية فلوريدا الأمريكية.

وأضافت أن الطائرة المنكوبة كانت تقل 140 شخصًا وهي تابعة لشركة للطيران الاقتصادي من الدومينيكان، حسب” العربية”.

وذكرت شبكة “إن بي سي”، أن الحادث أسفر عن إصابة 3 من ركاب الطائرة، وتم نقلهم المستشفى لتلقي العلاج، مشيرة إلى أن الحادث يعود إلى مشكلة حدثت في جهاز إنزال الإطارات الأمامية.

وأشارت إلى أن عطلا فنيًا أصاب معدات هبوط الطائرة التابعة لشركة “ريد”، والتي تعطلت أثناء هبوطها في المطار، وعلى متنها عشرات الأشخاص، حيث اندلعت فيها النيران قبل أن تتدخل فرق الإنقاذ بالمطار وتسيطر على الحريق.

وأكدت السلطات المحلية، أنه تم إجلاء 130 راكبًا، إلى جانب أفراد الطاقم العشرة من الطائرة المنكوبة.

الكلمات الدلالية:
أمريكا حريق طائرة فلوريدا مطار ميامي

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