الخميس، ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٣ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
حيلة ماكرة.. بطاطا محشوة بالكوكايين (فيديو)
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منوعات

حيلة ماكرة.. بطاطا محشوة بالكوكايين (فيديو)

حيلة ماكرة.. بطاطا محشوة بالكوكايين (فيديو)
١٢:١:٣٧ ص، الخميس، ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٣ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

في أحدث المحاولات ابتكارا في مجال تهريب المخدرات؛ كشفت الشرطة الكولومبية طريقة حديثة في تهريب المخدرات، حيث قام المهربون بحشوها داخل حبات البطاطا.

واستطاعت شرطة المخدرات بكولومبيا من ضبط حوالى 1300 كيلوغرام من الكوكايين كانت محشوة في حبات البطاطا والبفرة، بميناء مدينة قرطاجنة دي إندياس.

وقام المهربون بتصميم قوالب غير منتظمة تحاكي شكل البطاطا والبفرة لتمويه عناصر الشرطة والجمارك على مستوى المطارات والموانئ.

وأوضح اللواء ريكاردو أوغوستو ألاركون أن الاكتشاف يُعتبر الحالة الأكثر ابتكارًا لتهريب المخدرات حيث كان تجار المخدرات يحاولون إخفاء هيدروكلوريد الكوكايين في قوالب البطاطا والبفرة.

وأضاف ألاركون إنه “أمر جديد للغاية لأن تجار المخدرات توصلوا إلى طريقة لاستخدام آلات الضغط الهيدروليكي لتشكيل المخدرات على شكل البطاطا والبفرة”.

الكلمات الدلالية:
تهريب البطاطا شرطة المخدرات شرطة كولومبيا مخدرات

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