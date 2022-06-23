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شائعات عن فوائد «الثوم اليمني».. حافظوا على أموالكم واحذروا بائعي الأوهام
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شائعات عن فوائد «الثوم اليمني».. حافظوا على أموالكم واحذروا بائعي الأوهام

شائعات عن فوائد «الثوم اليمني».. حافظوا على أموالكم واحذروا بائعي الأوهام
١٢:١:٤٥ ص، الخميس، ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٣ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

حذر د.فهد الخضيري أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، من بائعي الشائعات ومروجي الوهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الخضيري، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “ما تذكره بعض رسائل الواتس وغيرها عن فوائد الثوم الذكر أو الثوم اليمني؛ كلها أكاذيب لا تستند على أي دراسة علمية ولا تجارب طبية ولا دراسات”.

وأضاف “كل ما يتم الترويج له سواليف من كيس التاجر، ومن وكالة يقولون! فلا تخدعكم الدعايات والأكاذيب وبيع الأوهام”.

وختم د. فهد الخضيري بقوله “حافظوا على أموالكم من الاستغلاليين والنصابين والدجالين”.

الكلمات الدلالية:
الثوم اليمني الخضيري بائعو الأوهام شائعات فهد الخضيري مواقع التواصل

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