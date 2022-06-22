قتلت طيرًا وقططًا خطأً وتبت إلى الله.. فماذا عليّ؟

تواصل ـ فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، قتل الطيور والقطط بالخطأ.

جاء ذلك في رد من الشيخ الخضير على سؤال ورد في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر؛ جاء فيه: قتلت طيرًا وقططًا خطأً، فتبت إلى الله، فماذا عليّ؟

وأجاب الشيخ بقوله: إذا كان من غير قصد ولا عمد فلا شيء عليك، ومع ذلك ندمت على ذلك وتبت إلى الله فلا يلزمك شيء حينئذٍ، إلا إذا كانت الطيور مملوكة لأحد فعليك قيمتها لصاحبها.

وأضاف الشيخ: وما يحصل من دهس القطط في الشوارع بدون قصد لا شيء في ذلك، لكن على الإنسان أن يتحرى ويحتاط لنفسه، فلا يؤذي مثل هذه الحيوانات؛ لأنه لا يجوز قتلها إلا إذا أذت، ومَن آذى طبعًا قُتل شرعًا.