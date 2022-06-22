الخميس، ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٣ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
مقتل 500 عسكري أوكراني بضربة روسية في نيكولايف
بعد 10 أشهر من سقوطه في النهر.. رجل يعثر على هاتفه وكانت المفاجأة!
حيلة ماكرة.. بطاطا محشوة بالكوكايين (فيديو)
شائعات عن فوائد «الثوم اليمني».. حافظوا على أموالكم واحذروا بائعي الأوهام
قتلت طيرًا وقططًا خطأً وتبت إلى الله.. فماذا عليّ؟
جامعة أم القرى تعلن حاجتها لشغل 854 وظيفة أكاديمية

فرص

جامعة أم القرى تعلن حاجتها لشغل 854 وظيفة أكاديمية

جامعة أم القرى تعلن حاجتها لشغل 854 وظيفة أكاديمية
١١:١:٤٢ م، الخميس، ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٣ يونيو ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة أم القرى، أمس الأربعاء، عن حاجتها لشغل عدد (854) وظيفة، من الوظائف الأكاديمية والتي تشمل التخصصات التالية:

– معيد

– محاضر

– أستاذ مساعد

– أستاذ مشارك

– أستاذ

وأوضحت أن التعيين في الوظائف الجديدة سيكون بالإحلال؛ وذلك بنظام التعاقد بدوام كامل عن طريق المسابقة الوظيفية.

وأشارت جامعة أم القرى، إلى أنه يمكن معرفة تفاصيل الوظائف والتقديم عليها من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

الكلمات الدلالية:
جامعة أم القرى فرص وظائف وظائف جامعة أم القرى

مواد ذات صلة

المزيد
أرامكو تعلن عن وظائف شاغرة في عدة تخصصات.. رابط التقديم

أرامكو تعلن عن وظائف شاغرة في عدة تخصصات.. رابط التقديم

منذ 3 أسابيع
أكثر من 40 ألف متقدم على الكليات التقنية.. والتسجيل مستمر

أكثر من 40 ألف متقدم على الكليات التقنية.. والتسجيل مستمر

منذ 6 سنوات
الخطوط السعودية تعلن عن بدء التقديم لوظائف (محلل مبيعات)

الخطوط السعودية تعلن عن بدء التقديم لوظائف (محلل مبيعات)

منذ 11 سنة
جامعة الملك خالد تعلن أسماء المقبولين في برامج الماجستير الموازي

جامعة الملك خالد تعلن أسماء المقبولين في برامج الماجستير الموازي

منذ 7 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *