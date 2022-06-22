جامعة أم القرى تعلن حاجتها لشغل 854 وظيفة أكاديمية

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة أم القرى، أمس الأربعاء، عن حاجتها لشغل عدد (854) وظيفة، من الوظائف الأكاديمية والتي تشمل التخصصات التالية:

– معيد

– محاضر

– أستاذ مساعد

– أستاذ مشارك

– أستاذ

وأوضحت أن التعيين في الوظائف الجديدة سيكون بالإحلال؛ وذلك بنظام التعاقد بدوام كامل عن طريق المسابقة الوظيفية.

وأشارت جامعة أم القرى، إلى أنه يمكن معرفة تفاصيل الوظائف والتقديم عليها من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).