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متى يتم إعلان نتائج الاختبارات المحوسبة؟ تقويم التعليم تجيب
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محليات

متى يتم إعلان نتائج الاختبارات المحوسبة؟ تقويم التعليم تجيب

متى يتم إعلان نتائج الاختبارات المحوسبة؟ تقويم التعليم تجيب
١٠:١:٤٢ م، الخميس، ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٣ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب المدة المحددة للإعلان عن نتائج الاختبارات المحوسبة بعد تأدية الاختبارات.

جاء ذلك في رد من الهيئة، عبر حسابها الرسمي “العناية بالمستفيدين”، على سؤال مغرد قال فيه “كم المده حتى تُعلن نتائج اختبار قدرات محوسب؟”.

وأجابت الهيئة بقولها: “تعلن نتائج الاختبارات المحوسبة بعد تأدية الاختبار من ٣ إلى ٥ أيام عمل، علماً أن أيام العمل الرسمية من الأحد إلى الخميس”.

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن بعض تفاصيل اختبار التحصيل الدراسي للطلاب والطالبات.

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي “العناية بالمستفيدين”، ردا على سؤال “كم عدد أسئلة الاختبار التحصيلي الدراسي؟ أن عدد الأسئلة لاختبار التحصيل الدراسي الورقي 110 سؤالا للتخصص العلمي و120 سؤالا للتخصصات النظرية.

وأضافت أن اختبار التحصيل الدراسي ورقي داخل المملكة ومحوسب لمن هم خارج المملكة.

وردا على سؤال بشأن مدى إمكانية حذف وتعديل موعد اختبار التحصيل الدراسي الورقي؟ أوضحت أن المدة الزمنية لتعديل أو حذف موعد “اختبار مؤكد”، للاختبارات الورقية تنتهي قبل 72 ساعة من موعد الاختبار.

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