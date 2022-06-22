«هذا خلق الله» كائن بحري شفاف كالماء.. فأين أمعاؤه! (فيديو)

تواصل ـ فريق التحرير:

سبحان من أبدعه، إنه كائن حي شفاف جدا وكأنه ماء يسبح في ماء، لكن المحير أين أحشاء هذا الكائن، وهو بهذه الطريقة والشاكلة العجيبة من الشفافية.

وفي فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أمسك أحد الصيادين على متن مركب، بهذا المخلوق العجيب، وبدأ يقلبه يمنة ويسرة، حتى يبن أنه شفاف جدا، فيما بدت للكائن رأس وعينين وشوارب.

وجاءت تعليقات رواد التواصل على هذا الفيديو بالتسبيح والتكبير على قدرة الله وخلقه سبحانه وتعالى، حيث علق أحدهم تاليا الآية الكريمة : (هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه)، وقال آخر: (فتبارك الله أحسن الخالقين).