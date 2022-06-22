احذروا الإفراط في تناولها.. أنواع من الخضروات تسبب مرضًا شديد الخطورة

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التوازن في كل شيء، هو مفتاح الصحة والسعادة، والإفراط قد يجلب على الإنسان مخاطر عديدة، لاسيما في تعلق الأمر بالأطعمة والمشروبات.

وفي هذا السياق، أعلن الدكتور أندريه فوروبيوف، أخصائي الأورام، أن الإفراط في تناول الخضروات المخللة تضاعف من خطر الإصابة بسرطان المريء، مشيرا إلى وجود علاقة متبادلة بين سرطان المريء والخضروات المخللة المفضلة لدى الكثيرين.

وقال فوروبيوف “تشير نتائج الدراسات العلمية إلى أن الخضروات المخللة. تزيد من خطر الإصابة بسرطان المريء بمقدار ضعفين”.

ويؤكد الأطباء أن سرطان المريء يحتل المرتبة الرابعة عشرة من حيث الانتشار بين البالغين، ويسبب مضاعفات شديدة الخطورة.

وأوضحت إحدى الدراسات، التي أجريت على القوارض لتحديد أسباب تحول الخضروات المخللة إلى مواد مسرطنة، أنه حدثت تغيرات وتحولات نشطة فيها تسبب تضخما وخللا في تسيج ظهارة مريء القوارض ونشوء أورام، وهو ما يؤكد مخاطر الخضروات المخللة.