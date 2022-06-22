انفجار رئة شاب بسبب «غاز الضحك».. تفاصيل صادمة

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كان الشاب يحضر حفلًا مع أصدقائه، فاستنشق كمية كبيرة من غاز أكسيد النيتروز، المعروف بـ”غاز الضحك”، ما تسبب في إصابته بانفجار في الرئة.

وحسبما نشرت صحيفة “ميرور” البريطانية، فقد نُقل الشاب ويدعى ” أليكس ليتلر” إلى المستشفى، بعدما اشتكى من تورم في الرقبة وضيق في التنفس وشعر بفرقعة فقاعات عند لمسه بسبب الهواء المتسرب من الرئة الممزقة.

وأُجبر الشاب البالغ من العمر 16 عاماً على الاعتراف للأطباء وأمه البالغة من العمر 44 عاماً، بأنه استنشق أكسيد النيتروز خلال عطلة نهاية الأسبوع أثناء وجوده في بارك لايف في مانشستر.

وتم تشخيص المراهق بتمزق الرئة وتسريبها من قبل المسعفين، وقيل له إنه محظوظ لكونه على قيد الحياة.

لكن الأطباء حذروا من أنه قد يحتاج إلى عملية جراحية لإزالة الهواء المحتبس حول رئتيه وقلبه.