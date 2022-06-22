مواقيت الصلاة بجميع مناطق المملكة ليوم الخميس.. أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الخميس 24 ذي القعدة 1443هـ، الموافق 23 يونيو 2022م.

– موعد أذان الفجر

مكة – 4:12

المدينة – 4:03

الرياض – 3:34

– موعد أذان الظهر

○ مكة – 12:23

○ المدينة – 12:24

○ الرياض – 11:56

– موعد أذان العصر

مكة – 3:43

المدينة – 3:45

الرياض – 3:17

– موعد أذان المغرب

○ مكة – 7:07

○ المدينة – 7:14

○ الرياض – 6:46

– موعد أذان العشاء

مكة – 8:37

المدينة – 8:44

الرياض – 8:16

يذكر أن أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله، هي مدينة الدمام ويؤذن للفجر بالدمام في تمام الساعة 3:14 دقيقة.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في منطقة تبوك الساعة 9:05 بمشيئة الله.