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شاهد.. قطار يخرج عن القضبان ويقتحم منزلًا بدولة عربية
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دولي

شاهد.. قطار يخرج عن القضبان ويقتحم منزلًا بدولة عربية

شاهد.. قطار يخرج عن القضبان ويقتحم منزلًا بدولة عربية
١٠:١:٢٠ م، الخميس، ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٣ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

في حادثة غريبة، اقتحم قطار أحد المنازل في محافظة البحيرة بمصر، ما أدى إلى تدمير المنزل ووقوع إصابات.

وفي التفاصيل التي نشرتها صحيفة الوطن المصرية، خرجت 15 عربة من قطار بضائع محمل بالغلال، أمام قرية “البستان قبلي”، التابعة لمركز الدلنجات، مما أسفر عن انقلاب القطار، واصطدامه بأحد المنازل المبنية بالطوب الأبيض على الطريق.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وبالفحص المبدئي تبين عدم وجود حالات وفيات، ويجري حالياً حصر الإصابات والخسائر، وتم تحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات المعمول بها.

 

 

الكلمات الدلالية:
حادث قضبان قطار مصر منزل

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