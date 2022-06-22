طفل إيراني يجمع قوت يومه من صناديق القمامة (فيديو)

تواصل ـ فريق التحرير:

في فيديو مؤثر، يوثق حال الإيرانيين مع الفقر المدقع الذي وصلوا إليه، يظهر طفل صغير دخل في أحد صناديق القمامة الموجودة أمام أحد المطاعم ليلتقط منه ما يسد رمقه.

وفي الفيديو المتداول على نطاق واسع في إيران، يظهر الطفل الصغير وهو بداخل صندوق القمامة، ويحاول الطفل أن يلتقط منه ما يصلح للأكل، كما يبدو في الفيديو أن الصندوق أمام أحد المطاعم الفاخرة.

وبسبب الفقر؛ اندلعت مظاهرات للمحتجين للإيرانيين في سائر المناطق في إيران، احتجاجا على نظام الملالي الحاكم، الذي فشل في مواجهة حالة غلاء الأسعار الحاد.

ونادى المتظاهرون بسقوط الحكومة وتنحي المرشد الإيراني علي خامنئي، رافعين شعار “الموت الديكتاتور”، وكذلك الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وواجهت قوات الأمن المظاهرات بقنابل الغاز المسيل للدموع، وإطلاق النار لتفريق المحتجين.