شاب كويتي يقتحم فرع بنك الخليج بمركبته بسبب خلاف مع موظفة (صورة)

تواصل- فريق التحرير:

نشرت حسابات إخبارية كويتية، على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة من حادثة اقتحام شاب كويتي لأحد فروع بنك الخليج بمركبته بسبب خلاف مع موظفة.

وحسب مغردين، فإن المواطن الكويتي الذي يبلغ من العمر 30 عاما، كان بحاله “غير طبيعية”، تشاجر مع موظفة في فرع بنك الخليج بمنطقة القيروان.

وعلى إثر ذلك توجه إلى مركبته وقادها واصطدم عمدًا بزجاج البنك مما تسبب بتلفه بقصد إيذاء الموظف.

استنجد البنك بالشرطة التي حضرت على الفور من مخفر القيروان وتم إلقاء القبض عليه، وجاري تسجيل قضيه بحقه.

من جانبه نشر بنك التمويل الكويتي، عبر حسابه على تويتر، تغريدة موجهة إلى بنك الخليج، قائلًا :” خطاكم السو والحمدلله على سلامة الجميع”.

ورد بنك الخليج معلقًا :” خطاكم اللاش زملاؤنا و الله يسلمكم من كل شر , نسأل الله أن لا يواريكم مكروه و يحفظكم , شكراً لكم”.

خطاكم اللاش زملاؤنا و الله يسلمكم من كل شر , نسأل الله أن لا يواريكم مكروه و يحفظكم , شكراً لكم — بــنــك الــخــلــيــج (@Gulf_Bank) June 22, 2022

مواطن كويتي يبلغ من العمر 30 عاما كان بحاله غير طبيعيه تشاجرا مع موظفه في فرع بنك الخليج بمنطقة القيروان فتوجه الي سيارته واصطدم بزجاج البنك مما تسبب بتلفه بقصد إيذاء الموظفه. حضر على الفور رجال شرطة مخفر القيروان وتم إلقاء القبض عليه. وجاري تسجيل قضيه بحقه. pic.twitter.com/SHrvXGUzxJ — حمد السريع (@bomshary871) June 22, 2022