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أمانة «المدينة المنورة» تكشف السبب في تأثر مستوى «الخدمات» خلال الأيام الماضية
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أمانة «المدينة المنورة» تكشف السبب في تأثر مستوى «الخدمات» خلال الأيام الماضية

أمانة «المدينة المنورة» تكشف السبب في تأثر مستوى «الخدمات» خلال الأيام الماضية
٠٩:١:٠٩ م، الخميس، ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٣ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة، أنها شرعت في وقت سابق بالتنسيق مع شركات النظافة والجهات الحكومية الأخرى، باستبدال بعض عمال النظافة بدلا من العمالة السابقة، بهدف تطوير وتحسين خدمات النظافة العامة للمدينة المنورة والضواحي التابعة وفق العقود المبرمة مع شركاء الخدمة.

وأفادت أمانة المدينة في بيان لها اليوم نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “توتير”؛ بأنها لاحظت تأثر مستوى الخدمة في بعض المحاور التشغيلية الأربعة نتيجة عملية الإحلال التدريجية.

كما حفزت الأمانة متعهدي خدمات النظافة لمباشرة العمالة الجديدة مهماتها داخل الأحياء السكنية والشوارع الرئيسية، بما يضمن تحقيق سلاسة الانتقال وتقديم الخدمة واستكمال الأعمال بصورة طبيعية.

وقدمت الأمانة اعتذارها لعموم السكان عن تأثر مستوى الخدمة خلال الأيام الماضية، مؤكدة أنها تقدّر تفهم جميع المستفيدين لهذه المرحلة التشغيلية، مؤكدة أن الحلول الجديدة بالتنسيق مع المشغلين ستضمن تنفيذ كافة المستهدفات التشغيلية بما يعزز جودة الحياة في المدينة المنورة.

                                                                                عمال النظافة – صورة ارشيفية
                                                                         عمال النظافة – صورة ارشيفية

الكلمات الدلالية:
أمانة المدينة جودة الحياة خدمات النظافة مستوى الخدمات

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