وزارة الاتصالات تعلن عن وظائف شاغرة.. رابط التقديم

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أعلنت وزارة الإتصالات وتقنية المعلومات عن (معسكرات منتهية بالتوظيف) وهي معسكرات تدريبية مكثفة تم تصميمها بالتعاون مع أفضل شركاء التدريب، تهدف إلى تمكين المتدرب من التخصص والإلمام بمجال تقني لتطوير المعرفة التقنية والمهارات الاحترافية في أبرز مجالات التقنية الواعدة، ينضم المتدرب فيها إلى فرق عمل لابتكار مشاريع وحلول تعزز ما تعلمه أثناء المعسكر, تم تصميم المعسكرات لتؤهل خريجها من الحصول على فرص وظيفية في سوق العمل الرقمي، وذلك وفقاً للتفاصيل الآتية:

المعسكرات المتاحة:

التقنيات الناشئة.

التقنيات المصرفية.

الأمن السيبراني.

علم البيانات.

معسكر SAP.

معسكر PEGA.

الشروط :

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن عمر المتقدم لا يقل عن 18 سنة.

أن يكون المتقدم باحث عن عمل.

أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس أو دبلوم في الحاسب ومايعادلها.

طريقة التقديم:

التقديم متاح بدءا من اليوم الأربعاء بتاريخ 1443/11/23هـ الموافق بالميلادي 2022/06/21م، ويستمر التقديم حتى يتم الإكتفاء بالعدد المطلوب.

رابط التقديم – (اضغط هنا).