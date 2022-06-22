شلل الأطفال يعود إلى بريطانيا.. كيف ولماذا؟

تواصل ـ فريق التحرير:

رصدت السلطات الصحية ببريطانيا فيروس شلل الأطفال بمجاري المياه، في حالات هي الأولى من نوعها منذ سنة 1984.

ويشكل رصد هذه الحالات حدثا استثنائيا؛ فيحصل الأطفال في بريطانيا، بشكل اعتيادي، على تطعيم ضد فيروس شلل الأطفال، وهذا الأمر يقلل من احتمال انتقال المرض بين الأفراد.

ولهذا فإن قدرة مرض شلل الأطفال على استعادة موطئ قدم، ينذر بأن الفيروس ما يزال قادر على أن يعود ما دام الطب لم يقض عليه نهائيا.

فيما لا توجد دولة أوروبية أخرى شهدت رصد حالة شلل أطفال ناجمة عن الفيروس الميت الموجودة في اللقاحات، وذلك منذ الإعلان عن خلو البلاد من المرض قبل عشرين عاما.

فخلال الأعوام العشرين الماضية، لم تُسجل سوى أربع حالات ناجمة عن الفيروس الميت أو الضعيف في اللقاح، اثنتان منها في أوكرانيا، وثالثة في طاجيكستان، ورابعة في إسرائيل.