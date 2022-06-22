الأربعاء، ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٢ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
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براتب 7 آلاف ريال.. وظائف لدى جمعية مساعي الخيرية
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فرص

براتب 7 آلاف ريال.. وظائف لدى جمعية مساعي الخيرية

براتب 7 آلاف ريال.. وظائف لدى جمعية مساعي الخيرية
٠٨:١:٥٦ م، الأربعاء، ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٢ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جمعية مساعي الخيرية بمدينة الرياض عن إقامة (ملتقى توظيف) بالتعاون مع (مركز شباب الوطن) لتوظيف المواطنين برواتب تصل (7,000 ريال) وفق المسميات الوظيفية التالية:

الوظائف الشاغرة:

  1. كاشير.
  2. خدمة عملاء.
  3. بائع.
  4. مساعد بائع.
  5. مشرف معرض.
  6. منسق معرض.
  7. مدير معرض.

الشروط:

  1. أن يكون المتقدم أو المتقدمة مواطن سعودي الجنسية.
  2. العمر ما بين 18 وحتي 35 سنة.

موعد الملتقي:

غداً الخميس 2022/06/23م (من الساعة 3:00 مساءً وحتى الساعة 9:00 مساءً).

مكان الملتقي:

الرياض جاليري – بوابة 3.

الرواتب:

تبدأ من (4,000 ريال) إلى (7,000 ريال).

وأوضحت جمعية مساعي الخيرية أنه يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل والتقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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