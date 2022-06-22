براتب 7 آلاف ريال.. وظائف لدى جمعية مساعي الخيرية
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت جمعية مساعي الخيرية بمدينة الرياض عن إقامة (ملتقى توظيف) بالتعاون مع (مركز شباب الوطن) لتوظيف المواطنين برواتب تصل (7,000 ريال) وفق المسميات الوظيفية التالية:
الوظائف الشاغرة:
- كاشير.
- خدمة عملاء.
- بائع.
- مساعد بائع.
- مشرف معرض.
- منسق معرض.
- مدير معرض.
الشروط:
- أن يكون المتقدم أو المتقدمة مواطن سعودي الجنسية.
- العمر ما بين 18 وحتي 35 سنة.
موعد الملتقي:
غداً الخميس 2022/06/23م (من الساعة 3:00 مساءً وحتى الساعة 9:00 مساءً).
مكان الملتقي:
الرياض جاليري – بوابة 3.
الرواتب:
تبدأ من (4,000 ريال) إلى (7,000 ريال).
وأوضحت جمعية مساعي الخيرية أنه يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل والتقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).