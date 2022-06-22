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سفير المملكة في الإمارات يستقبل الطالب عبدالله الغامدي ويهنئه على الإنجاز العالمي
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سفير المملكة في الإمارات يستقبل الطالب عبدالله الغامدي ويهنئه على الإنجاز العالمي

سفير المملكة في الإمارات يستقبل الطالب عبدالله الغامدي ويهنئه على الإنجاز العالمي
٠٧:١:٣٥ م، الأربعاء، ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٢ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

استقبل  سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات تركي  الدخيل ، الطالب عبدالله الغامدي الفائز في المركز الأول على العالم في المعرض الدولي آيسف 2022.

وحسب بيان سفارة المملكة في الإمارات، فقد هنأ السفير الطالب “الغامدي”على الجائزة، مؤكداً أن هذا الفوز نتيجة للدعم غير المحدود الذي تقدمه القيادة للتعليم والابتكار.

وكان الطالب عبد الله الغامدي، حقق المركز الأول في مجال الطاقة عن مشروعه النوعي “هندسة إطار معدني عضوي ثنائي الوظيفة لإنتاج وتخزين الهيدروجين بكفاءة وفعالية عالية”.

ونال الطالب “الغامدي” جائزة أفضل عالم باحث على مستوى العالم مع منافسة مع 1700 بحث.

وكانت المملكة شاركت في معرض ريجنيرون الدولي للعلوم والهندسة “آيسف 2022″، الذي تم تنظيمه في أتلاتنا بولاية جورجيا الأمريكية، خلال الفترة من 7 إلى 13 مايو 2022م.

وذلك بمشاركة مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، وبالشراكة مع وزارة التعليم، وكانت أحلامهم وآمالهم تسبقهم لتمثيل الوطن خير تمثيل، والظفر بأغلب جوائز المعرض الدولي، الذي شارك فيه أكثر من 1700 طالب، يمثّلون نحو 80 دولة.

الكلمات الدلالية:
الامارات انجاز عالمي تهنئة سفارة المملكة عبدالله الغامدي

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