«سكني» يطلق 5 باقات جديدة.. دعم مالي يصل لـ100 ألف ريال

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أعلن برنامج سكني، مساء اليوم الأربعاء، عن إطلاق 5 باقات دعم مالية اختيارية تتيح للمستفيد الحصول على إجمالي مبلغ الدعم بقيمة 100 ألف ريال.

وأوضح البرنامج، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن الدعم المالي المقدم غير مسترد عند توقيع العقد التمويلي.

وتشمل باقات سكني الجديدة ما يلي:

1- باقة الدعم المقدم

2- باقة الإيجار

3- باقة الأثاث

4- باقة البناء الذاتي

5- باقة تجديد المسكن

ولفت برنامج سكني إلى أن التقديم على الباقات، من خلال موقع وتطبيق سكني الإلكتروني ضمن قائمة من الخيارات المتنوعة.

وفي وقت سابق، أعلن برنامجُ سكني إصدار 12401 عقدٍ إلكترونيٍّ للأراضي المجانية السكنية للأسر بالمملكة المستفيدة من البرنامج منذ بداية العام 2022م حتى نهاية شهر مايو الماضي، وذلك عبر تطبيقه الإلكتروني تمهيداً لبدء أعمال البناء من المستفيدين، وذلك ضمن الخيارات السكنية والحلول التمويلية المتنوعة التي يتيحها البرنامج؛لتسهيل تملّك المسكن الأول؛بهدف رفع نسبة تملك الأسر بالمملكة إلى 70% بحلول العام 2030م تماشياً مع مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.

وأوضحَ سكني أنَّ عقودَ الأراضي شملت 3271 أرضاً في منطقة مكة المكرمة، و2438 أرضاً في منطقة الرياض، و1785 أرضاً في المنطقة الشرقية، و1005 أراضٍ في منطقة القصيم، و899 أرضاً في منطقة نجران، و803 أراضٍ في منطقة جازان، و796 أرضاً في منطقة عسير، و506 أراضٍ في منطقة حائل، و415 أرضاً في منطقة المدينة المنورة، و129 أرضاً في منطقة الحدود الشمالية، و174 أرضاً في منطقة الباحة، و100 أرض في منطقة الجوف، إضافة إلى 80 أرضاً في منطقة تبوك.

وأشارَ البرنامجُ إلى أنَّ هذا العددَ يأتي امتداداً لما سبق إصداره من عقود إلكترونية للأراضي ضمن المخططات التي يتيحها موقع وتطبيق “سكني” للأسر المستفيدة من الدعم السكني في جميع مدن ومناطق المملكة، من خلال إجراءات إلكترونية ميسَّرة، موضحاً أن إجراءات الحجز ومعاينة مواقع الأراضي والمخططات يمكن إتمامها من خلال الموقع الإلكتروني للبرنامج https://sakani.sa.