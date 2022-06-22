ليس كله «شرًا».. اكتشاف هذا الإسعاف «النادر» من «سم» الأفاعي

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أظهر بحث طبي حديث من جامعة كوينزلاند الأسترالية، أنه يمكن استخدام سم الأفاعي لوقف النزيف غير المنضبط.

واكتشف الفريق البحثي للمواد الحيوية من المعهد الأسترالي للهندسة الحيوية وتكنولوجيا «النانو» بروتيناً مستخرجاً من سم اثنتين من الأفاعي، وهما أفعى «حارية جؤجؤية»، و«الأفعى البنية»، يمكن استخدامه مسرعاً لعملية تخثر الدم الطبيعية في الجسم لوقف النزيف.

ويعمل الفريق لإنتاج مادة هلامية يمكن بيعها في الصيدليات، وإضافتها إلى مجموعات الإسعافات الأولية، واستخدامها من قبل المسعفين، لوقف النزيف أثناء نقل المريض إلى المستشفى؛ حيث يظل هلام السم سائلاً عند تخزينه في مكان بارد، ولكنه يتصلب في درجة حرارة الجسم لإغلاق الجرح.

ويقول أماندا كيجاس، الباحث في المعهد الأسترالي للهندسة الحيوية وتكنولوجيا «النانو» بجامعة كوينزلاند: «ما يصل إلى 40 في المائة من الوفيات المرتبطة بالصدمات هي نتيجة نزيف خارج عن السيطرة، وهذا الرقم أعلى بكثير عندما يتعلق الأمر بالعسكريين الذين يعانون من نزيف خطير في منطقة القتال».

ويضيف: «خلقت الطبيعة الآليات الأكثر أناقة وتطوراً، ويمكننا إعادة توظيفها لإنقاذ الناس من الموت بسبب النزيف غير المنضبط».