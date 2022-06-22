اشتعال طائرة على متنها 130 راكبا في ميامي الأمريكية (فيديو)

تواصل ـ فريق التحرير:

اشتعلت طائرة تابعة لشركة «ريد إير» الأمريكية وهي لا تزال بالجو؛ واضطرت للهبوط في مطار ميامي اليوم، بعدما تسبب عطل في جهاز العجلات في اندلاع الحريق.

وكشف مطار ميامي، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أنه تم إجلاء 140 شخصا أصيب ثلاثة منهم، وأوضح أن «جهاز إنزال العجلات الأمامية تعطل، وهذا ما تسبب، على ما يبدو، في نشوب الحريق».

الطائرة وهي من طراز ماكدونيل دوغلاس كانت قادمة من جمهورية الدومينيكان، متوقفةً على مدرج المطار نصفها على العشب ومقدمتها محطمة؛ كما يظهر في صور نشرتها وسائل إعلام أمريكية.

من جانبها؛ أعلنت الوكالة الأمريكية لسلامة النقل، أنها «أرسلت فريقاً من المحققين إلى ميامي، بعد تعطل جهاز إنزال العجلات، وخروج طائرة من طراز إم دي-82 عن المدرج اليوم في مطار ميامي الدولي».