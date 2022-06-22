خطة التشغيل الأكبر منذ الجائحة.. 10 محاور لتقديم أفضل الخدمات لـ«ضيوف الرحمن» (إنفوجراف)

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تأهبت رئاسة شؤون الحرمين منذ وقت مبكر، لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، عبر خطة تشغيل هي الأكبر منذ جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وسخرت شؤون الحرمين، كافة إمكاناتها من خلال 10 محاول لخدمة الحجاج منذ قدومهم، وحتى انتهاء موسم الحج لهذا العام 1443هـ.

وتشمل هذه المحاور بالتفصيل:

1- 144 بوابةً مخصصةً لدخول المصلين

2- رقمنة الخدمات وإدخال الروبوتات والتطبيقات الذكية

3- 3 ملايين عبوة من مياه زمزم يوميا

4- 25 ألف حافظةٍ موزعةٍ في جنبات المسجد الحرام

5- 1800 عربةٍ كهربائيةٍ لكبار السن تحجز مسبقا من تطبيق “تنقل”

6- 500 كادرٍ هندسيٍ للإشراف على مدار الساعة

7- إتاحة 400 ألف ساعةٍ تطوعيةٍ خلال موسم الحج

8- دروسٌ علميةٌ ومحاضراتٌ بـ10 لغات حية

9- تطبيقُ أعلى معايير الوقاية البيئية

10- مراعاة التنوع الثقافي والمعرفي للحجاج في الخدمات المقدمة

وفي وقت سابق أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، خطتها التشغيلية لموسم الحج 1443 هـ، وشملت العديد من الخدمات وتوفير سبل الراحة لضيوف الرحمن.

وأوضح د. عبد الوهاب الرسيني، وكيل رئيس شؤون الحرمين للحوكمة، إن الخطة التشغيلية لموسم الحج روعي فيها جودة الخدمات، وتوفير كل ما يمكن لأداء العبادات على الوجه الصحيح.

وأضاف أن البعد الثاني الذي تم التركيز عليه هو أنسنة الخدمات ومراعاتها للخصائص الديموجرافية والتنوع الثقافي والاجتماعي لضيوف الرحمن، وأيضا مراعاة تنوع العمر والنوع والثقافات، التعاون مع “شركاء النجاح” وتوزيع الأدوار.

ولفت الرسيني إلى مراعاة الخطة للوقاية البيئية، في ظل نجاح المملكة في مكافحة جائحة كورونا والتعامل معها، وسعيها لاستثمار هذا النجاح والمحافظة عليه.