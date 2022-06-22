الأربعاء، ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٢ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
لحظة مغادرة ولي العهد أنقرة والرئيس التركي في مقدمة مودعيه (فيديو)
مدارس «رياض القرآن الأهلية» تفتح باب القبول لشغل وظائف تعليمية
في اليوم العالمي لـ «الإبل».. 3 مشاهد لا تفوتك لغرائب «النوق»
بعد 48 ساعة فقط.. أول قرار قضائي ضد مرتكب جريمة طالبة جامعة المنصورة
«مرحبا عسكر» تتصدر ترند المملكة.. ما القصة؟
دراسة تحذر من النوم في الضوء: يتسبب في انتشار 4 أمراض خطيرة

أحدث الأخبار

لحظة مغادرة ولي العهد أنقرة والرئيس التركي في مقدمة مودعيه (فيديو)

لحظة مغادرة ولي العهد أنقرة والرئيس التركي في مقدمة مودعيه (فيديو)
٠٦:١:٤٤ م، الأربعاء، ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٢ يونيو ٢٠٢٢
0

تواصل- واس:

غادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، العاصمة التركية أنقرة، وفي مقدمة مودعيه رئيس جمهورية تركيا الرئيس رجب طيب أردوغان.

وبعث ولي العهد، برقية شكر، للرئيس رجب طيب أردوغان ، لدى مغادرته أنقرة بعد زيارة رسمية، فيما يلي نصها:

صاحب الفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان حفظه الله

رئيس جمهورية تركيا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أعرب لفخامتكم عن بالغ امتناني وتقديري لما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

فخامة الرئيس، لقد أتاحت هذه الزيارة بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبما يؤكد حرص بلدينا على المضي قُدماً في ترسيخ العلاقات الثنائية بينهما، وتطويرها في مختلف المجالات، في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وفخامتكم، والتي تهدف إلى تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

متمنياً لفخامتكم موفور الصحة والسعادة، ولبلدكم وشعب تركيا الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

ولفخامتكم تحياتي وتقديري.

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد

نائب رئيس مجلس الوزراء

أنقـــرة: 23 / 11 / 1443هـ

الموافق: 22 / 6 / 2022م

الكلمات الدلالية:
اردوغان انقة تركيا مغادرة ولي العهد

مواد ذات صلة

المزيد
المنحنى يواصل الارتفاع.. “الصحة” تسجل 952 إصابة بكورونا وشفاء 636 حالة

المنحنى يواصل الارتفاع.. “الصحة” تسجل 952 إصابة بكورونا وشفاء 636 حالة

منذ أسبوعين
استياء وسط معلمي المدينة المنورة لتأخير حركة النقل الداخلي

استياء وسط معلمي المدينة المنورة لتأخير حركة النقل الداخلي

منذ 6 سنوات
700 ألف مستحق للدعم السكني

700 ألف مستحق للدعم السكني

منذ 8 سنوات
مصر.. عاصفة ترابية تحمل فيروساً مجهولاً يصيب 105 أشخاص بالاختناق

مصر.. عاصفة ترابية تحمل فيروساً مجهولاً يصيب 105 أشخاص بالاختناق

منذ 5 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *