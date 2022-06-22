لحظة مغادرة ولي العهد أنقرة والرئيس التركي في مقدمة مودعيه (فيديو)

تواصل- واس:

غادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، العاصمة التركية أنقرة، وفي مقدمة مودعيه رئيس جمهورية تركيا الرئيس رجب طيب أردوغان.

وبعث ولي العهد، برقية شكر، للرئيس رجب طيب أردوغان ، لدى مغادرته أنقرة بعد زيارة رسمية، فيما يلي نصها:

صاحب الفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان حفظه الله

رئيس جمهورية تركيا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أعرب لفخامتكم عن بالغ امتناني وتقديري لما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

فخامة الرئيس، لقد أتاحت هذه الزيارة بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبما يؤكد حرص بلدينا على المضي قُدماً في ترسيخ العلاقات الثنائية بينهما، وتطويرها في مختلف المجالات، في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وفخامتكم، والتي تهدف إلى تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

متمنياً لفخامتكم موفور الصحة والسعادة، ولبلدكم وشعب تركيا الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

ولفخامتكم تحياتي وتقديري.

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد

نائب رئيس مجلس الوزراء

أنقـــرة: 23 / 11 / 1443هـ

الموافق: 22 / 6 / 2022م