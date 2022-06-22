الشرطة الأمريكية تحطم أكثر من 100 دراجة نارية بطريقة غريبة (فيديو)

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تداولت وسائل إعلام أمريكية، فيديو يوثق طريقة غريبة لتخلص الشرطة الأمريكية من أكثر من 100 دراجة نارية في حي بروكلين بنيويورك.

وأظهر الفيديو، دهس الدراجات النارية التي تم تجميعها بجوار بعضها، بجرافة كبيرة قامت بدهس الدراجات وحطمتها تمامًا.

ووصف عمدة المدينة، هذه الدراجات بأنها تمثل خطورة على أهل الحي، وقد صادرتها قوات الشرطة حفاظًا على سلامة المواطنين.

فيما طالت انتقادات الشرطة والعمدة، كونهم لم يبيعوها للاستفادها من أموالها لدعم الجمعيات الخيرية، وحطموها بهذه الطريقة الغريبة.