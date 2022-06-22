ولي العهد ورئيس تركيا يعقدان لقاءً ثنائيًا استعراضا خلاله العلاقات الثنائية وأوجه التعاون والسبل الكفيلة بتطويره في مختلف المجالات

تواصل- واس:

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، في العاصمة التركية أنقرة، اليوم، الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا.

وفور وصول ولي العهد إلى المجمع الرئاسي أقيمت لسموه مراسم استقبال رسمية.

عقب ذلك عقد ولي العهد والرئيس التركي لقاءً ثنائياً رحب في بدايته الرئيس التركي بولي العهد في بلده الثاني، فيما عبر سموه عن الشكر والتقدير لفخامته على الحفاوة وحسن الاستقبال التي حظي بها ومرافقوه.

ونقل ولي العهد، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للرئيس التركي، فيما حمله الرئيس التركي تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين.

كما جرى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وأوجه التعاون والسبل الكفيلة بتطويره في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ووزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ورئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان.

فيما حضره من الجانب التركي نائب رئيس الجمهورية فؤاد أوكتاي، ووزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، و وزير البيئة والعمران وتغير المناخ مراد كوروم، ووزير الخزانة والمالية نورالدين نباتي، ووزير الداخلية سليمان سويلو، ووزير الثقافة والسياحة محمد نوري أرسوي، ووزير الدفاع الوطني خلوصي آكار، ومعالي وزير التجارة محمد موش، والسفير التركي لدى المملكة فاتح أولوسوي، ومدير المكتب الخاص للرئيس حسن دوغان، ورئيس هيئة الاستخبارات الوطنية هاكان فيدان، ورئيس الشؤون الدينية علي أرباش، وعدد من المسؤولين.