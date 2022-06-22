استشاري يحذر من خطورة التواء الأمعاء لدى الأطفال
تواصل – فريق التحرير:
حذر د. عبدالله الشهري استشاري الجراحة العامة وجراحة الصدر والمناظير للأطفال وحديثي الولادة، من خطورة التواء الأمعاء لدى الأطفال.
وقال الشهري، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “قد يتسبب هذا الالتواء في انسداد مفاجئ”.
وأضاف أن الانسداد يحدث غالباً خلال الأشهر الأولى من العمر، ويظهر على الرضيع استفراغ أخضر (اللون مهم جداً).
وأوضح الشهري “أنه يجب سرعة نقل الطفل للطوارئ حيث يحتاج جراحة عاجلة لعلاج الحالة ومنع تدهورها”.
ولفت د. الشهري إلى أن التأخر في العلاج يسبب تلف الأمعاء وقد يؤدي للوفاة خلال وقت قصير.
إلتواء الأمعاء لدى الأطفال
– قد ينتج عن هذا الإلتواء إنسداد مفاجئ
-يحدث الإنسداد غالباً خلال الأشهر الأولى من العمر
– يظهر على الرضيع إستفراغ أخضر (اللون مهم جداً)
-يجب سرعة نقل الطفل للطوارئ حيث يحتاج جراحة عاجلة
– التأخر في العلاج يسبب تلف الأمعاء وقد يؤدي للوفاة خلال وقت قصير pic.twitter.com/K4tonT8HSA
— د. عبدالله الشهري (@shehri_md) April 28, 2022