الأربعاء، ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٢ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
لحظة مغادرة ولي العهد أنقرة والرئيس التركي في مقدمة مودعيه (فيديو)
مدارس «رياض القرآن الأهلية» تفتح باب القبول لشغل وظائف تعليمية
في اليوم العالمي لـ «الإبل».. 3 مشاهد لا تفوتك لغرائب «النوق»
بعد 48 ساعة فقط.. أول قرار قضائي ضد مرتكب جريمة طالبة جامعة المنصورة
«مرحبا عسكر» تتصدر ترند المملكة.. ما القصة؟
دراسة تحذر من النوم في الضوء: يتسبب في انتشار 4 أمراض خطيرة

اهم الاخبار

«مرحبا عسكر» تتصدر ترند المملكة.. ما القصة؟

«مرحبا عسكر» تتصدر ترند المملكة.. ما القصة؟
٠٥:١:٤٩ م، الأربعاء، ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٢ يونيو ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

تصدر هاشتاق “مرحبا عسكر” الترند عبر موقع التغريدات القصيرة في المملكة، تزامنًا مع زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إلى تركيا.

ووسط احتفاء من المغردين بما فعله ولي العهد أثناء المراسم الرسمية، كشفت فيديوهات المراسم أن ولي العهد لم يحني رأسه أثناء تحية حرس الشرف كما هو متبع في تركيا، كما أنه استبدل تحيتهم بكلمة ” مرحبا عسكر” بتحية الإسلام بالعربية ” السلام عليكم”.

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، باعتزاز ولي العهد بإلقاء تحية الإسلام باللغة العربية، كما أشادوا بعدم إنحائه أمام الحرس العسكري.

وجرت العادة مع عدد من الزعماء والقادة الذين يصلون إلى تركيا أن يتوقفوا أمام الميكروفون موجهين تحيتهم للحرس بجملة “مرحبا عسكر” لكن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، قال: “السلام عليكم”.

ونرصد لكم في هذه السطور ما قاله مغردون حول الواقعة التي حظيت بإشادات كبيرة، كما نالت اهتمام وسائل الإعلام التركية والعالمية:

الكلمات الدلالية:
اردوغان تركيا زيارة تركيا مرحبا عسكر ولي العهد

مواد ذات صلة

المزيد
متحدث «الصحة» يكشف سبب تشديد الإجراءات في جدة رغم تسجيل حالات «كورونا» أكثر بالرياض (فيديو)

متحدث «الصحة» يكشف سبب تشديد الإجراءات في جدة رغم تسجيل حالات «كورونا» أكثر بالرياض (فيديو)

منذ سنتين
بالفيديو.. طريقة الاعتراض على المخالفات المرورية إلكترونيًّا

بالفيديو.. طريقة الاعتراض على المخالفات المرورية إلكترونيًّا

منذ 3 سنوات
موجة غبار تجتاح جدة.. والدفاع المدني يحذر (فيديو وصور)

موجة غبار تجتاح جدة.. والدفاع المدني يحذر (فيديو وصور)

منذ 7 سنوات
العثور على جثة رجل الأعمال السعودي المفقود في أوغندا

العثور على جثة رجل الأعمال السعودي المفقود في أوغندا

منذ 3 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *