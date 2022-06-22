«مرحبا عسكر» تتصدر ترند المملكة.. ما القصة؟

تواصل- فريق التحرير:

تصدر هاشتاق “مرحبا عسكر” الترند عبر موقع التغريدات القصيرة في المملكة، تزامنًا مع زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إلى تركيا.

ووسط احتفاء من المغردين بما فعله ولي العهد أثناء المراسم الرسمية، كشفت فيديوهات المراسم أن ولي العهد لم يحني رأسه أثناء تحية حرس الشرف كما هو متبع في تركيا، كما أنه استبدل تحيتهم بكلمة ” مرحبا عسكر” بتحية الإسلام بالعربية ” السلام عليكم”.

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، باعتزاز ولي العهد بإلقاء تحية الإسلام باللغة العربية، كما أشادوا بعدم إنحائه أمام الحرس العسكري.

وجرت العادة مع عدد من الزعماء والقادة الذين يصلون إلى تركيا أن يتوقفوا أمام الميكروفون موجهين تحيتهم للحرس بجملة “مرحبا عسكر” لكن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، قال: “السلام عليكم”.

ونرصد لكم في هذه السطور ما قاله مغردون حول الواقعة التي حظيت بإشادات كبيرة، كما نالت اهتمام وسائل الإعلام التركية والعالمية:

الامير محمد بن سلمان يكسر بروتوكول تحية حرس الرئاسةالتركي وذلك بالسلام عليهم بدل من قول "مرحبا عسكر"

– لقطات من التحيةباللغةالتركية كما نطقها تميم بن حمد وبوتين وبن زايد والصباح لكن العربي ابن العربي جبل طويق الأشم حياهم بتحيةالاسلام وينطقها بالعربيةفقط

pic.twitter.com/KqLWavYPrg https://t.co/KffzFDnxWG — SAEED ALMALKI (@isalmalki) June 22, 2022

سمو #ولي_العهد يكسر البرتوكول ويُحيّي حرس الشرف التركي بتحية الإسلام بدلًا عن "مرحبا عسكر" محمد_بن_سلمان_في_تركيا 🇹🇷🇸🇦 pic.twitter.com/RPG9hBJLdL — أمل العوفي (@b_sh_29) June 22, 2022