مدارس «رياض القرآن الأهلية» تفتح باب القبول لشغل وظائف تعليمية

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أعلنت مدارس رياض القرآن الأهلية عن فتح باب القبول لشغل وظائف تعليمية للعام الدراسي القادم 1444هـ (2023/2022م) وفي إطار توطين الوظائف التعليمية بالمملكة، وفقاً للتفاصيل التالية:

التخصصات المطلوبة:

ـ العلوم

ـ الأحياء

ـ الحاسب

ـ اللغة العربية

ـ اللغة الإنجليزية

المتطلبات:

ـ أن يكون المتقدمين رجال مواطنون فقط.

ـ الأولوية لحملة البكالوريوس التربوي أو الدبلوم التربوي.

طريقة التقديم:

– التقديم عبر تعبئة البيانات في نموذج التوظيف الإلكتروني.

– رابط التقديم: اضغط هنا