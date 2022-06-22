الأربعاء، ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٢ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
مدارس «رياض القرآن الأهلية» تفتح باب القبول لشغل وظائف تعليمية
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فرص

مدارس «رياض القرآن الأهلية» تفتح باب القبول لشغل وظائف تعليمية

مدارس «رياض القرآن الأهلية» تفتح باب القبول لشغل وظائف تعليمية
٠٥:١:٠٣ م، الأربعاء، ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٢ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أعلنت مدارس رياض القرآن الأهلية عن فتح باب القبول لشغل وظائف تعليمية للعام الدراسي القادم 1444هـ (2023/2022م) وفي إطار توطين الوظائف التعليمية بالمملكة، وفقاً للتفاصيل التالية:

التخصصات المطلوبة:

ـ العلوم
ـ الأحياء
ـ الحاسب
ـ اللغة العربية
ـ اللغة الإنجليزية

المتطلبات:

ـ أن يكون المتقدمين رجال مواطنون فقط.
ـ الأولوية لحملة البكالوريوس التربوي أو الدبلوم التربوي.

طريقة التقديم:

– التقديم عبر تعبئة البيانات في نموذج التوظيف الإلكتروني.

– رابط التقديم: اضغط هنا

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فرص مدارس القرآن وظائف تعليمية وظائف شاغرة

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