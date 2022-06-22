مدارس «رياض القرآن الأهلية» تفتح باب القبول لشغل وظائف تعليمية
تواصل ـ فريق التحرير:
أعلنت مدارس رياض القرآن الأهلية عن فتح باب القبول لشغل وظائف تعليمية للعام الدراسي القادم 1444هـ (2023/2022م) وفي إطار توطين الوظائف التعليمية بالمملكة، وفقاً للتفاصيل التالية:
التخصصات المطلوبة:
ـ العلوم
ـ الأحياء
ـ الحاسب
ـ اللغة العربية
ـ اللغة الإنجليزية
المتطلبات:
ـ أن يكون المتقدمين رجال مواطنون فقط.
ـ الأولوية لحملة البكالوريوس التربوي أو الدبلوم التربوي.
طريقة التقديم:
– التقديم عبر تعبئة البيانات في نموذج التوظيف الإلكتروني.
– رابط التقديم: اضغط هنا