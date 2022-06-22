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الدفاع المدني: حظر دخول واستخدام أسطوانات الغاز المسال في مخيمات الحجاج
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الدفاع المدني: حظر دخول واستخدام أسطوانات الغاز المسال في مخيمات الحجاج

الدفاع المدني: حظر دخول واستخدام أسطوانات الغاز المسال في مخيمات الحجاج
٠٤:١:٣٧ م، الأربعاء، ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٢ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت المديرية العامة للدفاع المدني حظر دخول واستخدام أسطوانات الغاز المسال بمختلف الأنواع والأحجام إلى مخيمات الحجيج ومقار الجهات الحكومية في المشاعر المقدسة، ابتداءً من صباح اليوم الأول من شهر ذي الحجة في إطار منظومة الإجراءات الوقائية التي يفرضها الدفاع المدني للحد من مخاطر الحريق أثناء تجهيز مخيمات الحجيج في المشاعر، وخلال مدة وجود الحجاج بها حتى مغادرتهم.

وأوضحت المديرية أن قرار حظر دخول واستخدام الغاز لمنطقة المشاعر سيُنفَّذ بالتنسيق مع الجهات الأمنية، حيث سيُصادر كل ما يُضبَط من مواقد تعمل باستخدام الغاز أو أسطوانات قد تستخدَم في أغراض الطهي، وستطبق الإجراءات النظامية المقررة بحق المخالفين.

وأشارت إلى أن فرق الإشراف الوقائي والسلامة بالدفاع المدني ستتابع عدم استخدام الغاز داخل مشاعر منى ومزدلفة وعرفات، من خلال الجولات الميدانية والتفتيشية التي تشمل جميع مقار الجهات الحكومية والمنشآت التجارية في منطقة المشاعر؛ حفاظاً على سلامة وأمن ضيوف الرحمن.

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