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دراسة تحذر من النوم في الضوء: يتسبب في انتشار 4 أمراض خطيرة
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صحة

دراسة تحذر من النوم في الضوء: يتسبب في انتشار 4 أمراض خطيرة

دراسة تحذر من النوم في الضوء: يتسبب في انتشار 4 أمراض خطيرة
٠٤:١:٥٠ م، الأربعاء، ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٢ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل- وكالات:

حذرت دراسة حديثة، من النوم في الضوء ولو كان خافتًا، حيث توصلت بعد دراسة على عينة تضم المئات إلى إصابة من ينامون في الضوء بـ 4 أمراض خطيرة، وخاصة كبار السن.

وتوصلت الدراسة إلى أن من ينامون في الظلام، ينامون بشكل متواصل لمدة 5 ساعات على الأقل، على عكس من ينامون في الضوء الذين يستيقظون أكثر من مرة أثناء النوم.

وبالبحث في البيانات الصحية للمشاركين، وجد فريق الدراسة أن أولئك الذين تعرضوا للضوء في أثناء النوم، بما في ذلك الضوء الخافت جداً، كانوا أيضاً أكثر عُرضة للإصابة بمرض السكري أو السمنة أو ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الأشخاص الذين يتعرضون للضوء في أثناء النوم كانوا أكثر ميلاً للذهاب إلى الفراش في وقت متأخر والاستيقاظ في وقت متأخر، وفقاً للباحثين الذين قالوا إن النوم المتأخر في حد ذاته يزيد من خطر الإصابة باضطرابات القلب والأوعية الدموية والتمثيل الغذائي، بحسب صحيفة “الشرق الأوسط”.

وقالت فيليس زي، الأستاذة في كلية الطب بجامعة “نورث وسترن فاينبيرغ” في شيكاغو، والتي قادت فريق الدراسة: “لقد أثبتت نتائجنا أن التعرض لأي كمية من الضوء في أثناء فترة النوم مرتبط بارتفاع معدل انتشار مرض السكري والسمنة وارتفاع ضغط الدم لدى كبار السن من الرجال والنساء”.

الكلمات الدلالية:
أمراض السكر النوم في الضوء دراسة صحية

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