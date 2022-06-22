هل يعني اندلاع حرب داخلية.. دعوات لانفصال ولاية «تكساس» عن الولايات المتحدة

تواصل ـ فريق التحرير:

بحسب صحيفة النيوزويك الأمريكية؛ فإن السنة القادمة قد تشهد انفصالا كاملا لولاية تكساس لتكون دولة مستقلة وتنفصل عن الولايات المتحدة الأمريكية؛ فيما يرى خبراء إن حدث ذلك قد يعني اندلاع حرب داخلية.

ومع اقتراب موعد الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة، وفي ظل الانقسامات المتزايدة، سياسياً وشعبياً، يعود إلى الواجهة طرح انفصال ولايات عن الاتحاد.

فيما قال أعضاء الحزب الجمهوي إن الولايات المتحدة الأمريكية تنتهك حق “شعب تكساس” في الحكم الذاتي؛ ودعا أنصار للحزب الجمهوري في تكساس إلى إجراء استفتاء، بشأن انفصال الولاية عن الولايات المتحدة، في عام 2023.

كما أشارت وثيقة المجلس التشريعي في تكساس إلى أن الحكومة الفيدرالية تنتهك حقوق تكساس “في الحكم الذاتي المحلي”، والتي تحتفظ بالحق في “الانفصال عن الولايات المتحدة”.

على صعيد متصل؛ يرى مؤيدو الانفصال أن الموارد الطبيعية الموجودة في تكساس جعلت بلدهم من أكبر اقتصادات العالم، وهذا يخوّلهم تولي أمورهم بأيديهم.