استنفار بالمباحث الجنائية الكويتية للتوصل إلى شخص «هتك عرض» أمريكية في الشارع

تواصل- فريق التحرير:

تعرضت امرأة أمريكية في الكويت إلى “هتك عرض” على يد أحد الأشخاص في طريق عام، بعدما اعترضها وحاول التعدي عليها.

فيما يُكثف رجال المباحث الجنائية تحرياتهم للتوصل إلى الجاني، بعدما صدر قرار من النيابة العامة بسرعة ضبط المتورط في الواعقة.

وكشف مصدر أمني تفاصيل الواقعة – وفقًا لصحيفة الراى- بأن الأمريكية تقدمت إلى الجهات الأمنية وهي في حال هيستيرية.

وبسؤالها عن شكواها أفادت بأنه في أثناء سيرها بمركبتها بمنطقة حولي فوجئت بقائد مركبة يرتدي ملابس رياضية يلاحقها ويحاول إيقافها عنوة، ثم أغلق الطريق عليها وأجبرها على التوقف وترجل وعرض عليها تزويدها برقم هاتفه حتى يكون صديقاً لها فرفضت، بحسب قولها لرجال الأمن.

وأضاف المصدر أن الشاكية ذكرت أن الشخص لم يتوقف عن إزعاجها، ولم يتحرك من مكانه بل وصلت الأمور به إلى محاولة الاعتداء عليها، فقاومته وصرخت، ما دفعه إلى الهرب، ولم تتمكن من التقاط رقم لوحة سيارته، واكتفت بالإدلاء بأوصافها.

وتابع المصدر الأمني أنه سجلت قضية جناية (هتك عرض)، وأمرت النيابة الإدارة العامة للمباحث الجنائية بالتحري في ملابساتها، والرجوع إلى كاميرات المراقبة للاستدلال على هوية المتهم.