تمرين بسيط من 10 ثواني إذا لم تستطع فعله فأنت مهدد بمرض خطير

تواصل – وكالات :

توصلت دراسة جديدة، إلى وجود علاقة بين الإصابة بالسكتة الدماغية خاصة لمن هم في منتصف العمر وكبار السن وبين عدم القدرة على أداء تمرين بسيط مدته 10 ثوات.

ووجدت الدراسة، التي نُشرت في مجلة British Journal of Sports Medicine، أن الأشخاص في منتصف العمر وكبار السن الذين لا يستطيعون الوقوف على ساق واحدة لأكثر من 10 ثوان لديهم فرص أكبر للإصابة بالسكتة الدماغية والوفاة، خلال عقد من الزمن مقارنة بأولئك القادرين على اجتياز هذا الاختبار.

وربطت دراسات سابقة عدم القدرة على الوقوف على ساق واحدة مع خطر أكبر للإصابة بالسكتة الدماغية، كما توصلت بعض الأبحاث إلى وجود صلة بين ضعف التوازن عند كبار السن وظهور الخرف.

ويقول الباحثون إن نحو 17.5% من الأشخاص الذين شاركوا في الاختبار وفشلوا فيه كانوا من بين أولئك الذين ماتوا، مقارنة بـ 4.6% ممن اجتازوا الاختبار.

وبعد مراعاة العوامل المختلفة، التكيف مع العمر والجنس والظروف الأساسية، خلص الباحثون إلى أن عدم القدرة على الوقوف على ساق واحدة لمدة 10 ثوان يعني زيادة خطر الوفاة بنسبة 84% خلال فترة المتابعة.