الأربعاء، ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٢ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
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حساب المواطن يوضح سبب إيقاف الدعم عن بعض المستفيدين

محليات

حساب المواطن يوضح سبب إيقاف الدعم عن بعض المستفيدين

حساب المواطن يوضح سبب إيقاف الدعم عن بعض المستفيدين
٠٣:١:١٣ م، الأربعاء، ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٢ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح برنامج حساب المواطن، سبب توقف الدعم عن بعض المستفيدين، وذلك بعد ساعات قليلة من إعلان نتائج الأهلية للدفعة الجديدة.

جاء ذلك في رد من البرنامج في تغريدة عبر حساب “خدمة المستفيدين”، على سؤال مغرد قال فيه “حسابي مجمد ما قدرت أدخل أتأكد من أهليتي.. ما السبب؟”.

وأجاب البرنامج بقوله “أهلا بك،عزيزي المستفيد، نظرًا لعدم تصحيح البيانات وتقديم اعتراض خلال الفترة المسموحة والمحددة مسبقاً بـ 90 يوما، فقد تم إيقاف حسابكم بالبرنامج ، نسعد بخدمتك”.

يذكر أن برنامج حساب المواطن، أعلن اليوم الأربعاء، صدور نتائج الأهلية للدورة 56 (شهر يوليو 2022).

وبين البرنامج أنه يمكن التحقق من الأهلية من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: هنا.

وكان برنامج حساب المواطن، قد أودع قبل أيام، 1.8 مليار ريال مخصص دعم شهر يونيو للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

وبلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الخامسة والخمسين 10.2 مليون مستفيد وتابع.

الكلمات الدلالية:
الأهلية في حساب المواطن برنامج حساب المواطن حساب المواطن دعم حساب المواطن

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