بـ «تحية الإسلام والعربية الفصحى».. سمو ولي العهد يحيي حرس الشرف التركي (فيديو)

تواصل ـ فريق التحرير:

حيا سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حرس الشرف التركي بتحية الإسلام«السلام عليكم»، وذلك أثناء استقبال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لسموه اليوم.

وكانت قناة الإخبارية، نشرت منذ قليل فيديو للحظة استقبال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حيث كان مقدمة مستقبليه في المجمع الرئاسي في أنقرة.

ووصل ولي العهد إلى أنقرة حيث أنه من المقرر أن يختتم جولته الإقليمية من خلال محطته الثالثة بتركيا.

ومن المقرر أن يعقد ولي العهد مباحثات مع الرئيس التركي، بالقصر الرئاسي في العاصمة أنقرة، ستتناول ملفات سياسية واقتصادية، وتوقيع اتفاقيات في مجالات مختلفة.