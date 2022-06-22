كاميرا منزلية توثق تصرفا غريبا من عمال شركة «النظافة» بأحد أحياء الرياض

تواصل ـ فريق التحرير:

وثقت إحدى الكاميرات المنزلية بحي السويدي في الرياض يوم الإثنين الماضي، تصرفا غريبا من عمال شركة النظافة بالحي، إذ قام أحد العمال بقذف أكياس القمامة بقدمه فبعثرها على الأرض جميعا.

وفي فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر سيارة جمع القمامة وقد وقفت في إحدى الشوارع، ويأتي من وراءها العامل لوضع أحد الأكياس لكن السائق يفاجئه بسرعة التحرك، فيقع كيس القمامة على الأرض.

وبدا من المشهد أن العامل ربما لضغط العمل وعدم انسجام بينه وبين السائق أتى بهذا الفعل الذي تمثل في قذفه للكيس بقدمه مما تسبب ببعثرته على الأرض؛ لكنه بعد ذلك قام وهو زميل له بالتقاط القمامة من على الأرض ووضعها في صندوق السيارة.