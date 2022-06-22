الأربعاء، ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٢ يونيو ٢٠٢٢ ميلادى
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شاهد.. تدفق الشلالات جنوب شرق الطائف

شاهد.. تدفق الشلالات جنوب شرق الطائف
٠٢:١:٢١ م، الأربعاء، ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٢ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق تدفق الشلالات في جنوب محافظة الطائف بعد هطول أمطار على المنطقة.

وتفصيلا، نشر الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الثبيتي مقطع فيديو وثق من خلاله تدفق الشلالات جنوب شرق المحافظة من بين الصخور، في مشهد خلاب يعكس بديع صنع الخالق سبحانه وتعالى.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره اليوم الأربعاء، نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية وحائل.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن يمتد تأثير الحالة إلى أجزاء من منطقة القصيم, كذلك على الأجزاء الساحلية من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة.

 

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الشلالات الطائف جنوب الطائف شلالات الطائف

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