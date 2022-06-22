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دولي

‏الملك عبدالله: المملكة ستظل سندًا.. والأردن الجار الأمين

‏الملك عبدالله: المملكة ستظل سندًا.. والأردن الجار الأمين
٠٢:١:٠٧ م، الأربعاء، ٢٣ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٢ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل-فريق التحرير :

وجه الملك عبدالله الثاني ملك الأردن، رسالة شكر على تشريف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، لبلاده بالزيارة موجهًا الشكر لخادم الحرمين الشريفين.
وقال الملك عبدالله عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:”أخي سمو الأمير محمد بن سلمان، شرّفت دارك وأهلك في الأردن. ستظل السعودية بقيادة أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز سندا وعضدا لأمتيها العربية والإسلامية، وسنظل في الأردن، المعين والجار الأمين، لجميع الأشقاء العرب لما فيه خير بلادنا وشعوبنا”.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد،قد غادر العاصمة الأردنية عمان، بعد زيارة رسمية، متوجهًا إلى العاصمة التركية اسطنبول.
ووصل ولي العهد إلى العاصمة الأردنية أمس، حيث استقبله فيها الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك الأردن.
وقدم ملك الأردن الملك عبدالله الثاني، قلادة الحسين بن علي، لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، وذلك تجسيدا للعلاقات التاريخية المميزة التي تربط البلدين.
وتعد القلادة أرفع وسام مدني في المملكة الأردنية الهاشمية، وتمنح للملوك والأمراء ورؤساء الدول.
وكان ولي العهد و ملك الأردن عقدا لقاءً ثنائياً وجلسة مباحثات موسعة، بعد وصول ولي العهد إلى العاصمة عمان، فيما جرى عمل مراسم استقبال رسمية بعد الوصول.
وجاءت زيارة ولي العهد للأردن بعد زيارة رسمية إلى مصر بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين.

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الأردن السعودية الملك عبدالله ولي العهد

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