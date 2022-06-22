لحظة استقبال الرئيس التركي سمو ولي العهد في أنقرة

تواصل – فريق التحرير :

نشرت قناة الإخبارية، فيديو للحظة استقبال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حيث كان مقدمة مستقبليه في المجمع الرئاسي في أنقرة.

ووصل ولي العهد إلى أنقرة حيث أنه من المقرر أن يختتم جولته الإقليمية من خلال محطته الثالثة بتركيا.

ومن المقرر أن يعقد ولي العهد مباحثات مع الرئيس التركي، بالقصر الرئاسي في العاصمة أنقرة، ستتناول ملفات سياسية واقتصادية، وتوقيع اتفاقيات في مجالات مختلفة.